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Сегодня 11:06

Новогодние корпоративы в КРК «Мегаполис»

Новый год отмечают не только с семьей, но и на работе. Корпоративная вечеринка дает возможность не только сплотить коллектив и зарядить энергией, но и получить массу ярких впечатлений. Уже сейчас стоит доверить организацию праздника профессионалам.

Группа компаний «Мегаполис» уже сейчас предлагает банкетные площадки для бронирования – от небольшого кафе до банкетного зала на 400 человек. Отличная кухня, высокие стандарты обслуживания и доступные цены подойдут любой компании - от небольшого стартапа до крупной фирмы.

Варианты площадок для корпоратива:
• Танцевальные бары MeetPoint на Кировке и Тополинке;
• рестораны в КРК «Мегаполис», ТРЦ «Фокус» и ТРК «Родник» «Брудершафт»;
• ночной клуб D-club;
• ирландский паб Dublin;
• бар «Потерянное общество»;
• караоке MeetPoint на Кировке.

А также более 50 заведений разных форматов в Челябинске на любой вкус.

Выбрать меню и забронировать площадку можно в отделе банкетов и корпоративных мероприятий КРК «Мегаполис» по адресу: Свердловский проспект, 51-А, телефон: 247-92-94.

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