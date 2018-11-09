Новогодние корпоративы в КРК «Мегаполис»

Новый год отмечают не только с семьей, но и на работе. Корпоративная вечеринка дает возможность не только сплотить коллектив и зарядить энергией, но и получить массу ярких впечатлений. Уже сейчас стоит доверить организацию праздника профессионалам.

Группа компаний «Мегаполис» уже сейчас предлагает банкетные площадки для бронирования – от небольшого кафе до банкетного зала на 400 человек. Отличная кухня, высокие стандарты обслуживания и доступные цены подойдут любой компании - от небольшого стартапа до крупной фирмы.

Варианты площадок для корпоратива:

• Танцевальные бары MeetPoint на Кировке и Тополинке;

• рестораны в КРК «Мегаполис», ТРЦ «Фокус» и ТРК «Родник» «Брудершафт»;

• ночной клуб D-club;

• ирландский паб Dublin;

• бар «Потерянное общество»;

• караоке MeetPoint на Кировке.

А также более 50 заведений разных форматов в Челябинске на любой вкус.

Выбрать меню и забронировать площадку можно в отделе банкетов и корпоративных мероприятий КРК «Мегаполис» по адресу: Свердловский проспект, 51-А, телефон: 247-92-94.