Новогодняя ночь: где ярко и весело провести праздник?

Новый год уже совсем скоро и город начинает готовиться к самому любимому празднику. Мы также не остались в стороне и подготовили для Вас варианты, где можно встретить Новый год в отличной компании.

1) Домашний ресторан «Брудершафт»: «Волшебная ночь 2019»

Огромная елка, фотозона, яркие подарки, настоящий Дед мороз, welcome-зона с праздничным игристым напитком и новогодними пряниками с предсказаниями – это всё подготовил для своих гостей «Брудершафт». Любимая музыкальная группа будет радовать своими зажигательными новогодними хитами, ведущий приготовил огромное количество розыгрышей и конкурсов.

Каждый гость получит комплимент от «Брудершафт» и конечно же подарок – поездку на колесе обозрения 360°.

Домашний ресторан «Брудершафт»:

КРК «Мегаполис», Свердловский пр., 51а, 247-05-04.

2) Meet.Point: «Новогоднее чудо!»

В танцевальном баре, как всегда, буйство красок и неуёмного драйва: огромная фотозона и елка, welcome-зона с игристым и новогоднее печенье с предсказаниями, Санта Клаус, несчетное количество подарков и розыгрышей, красотки go-go и куколки bar-girl создадут невероятную атмосферу.

Ночь обещает быть жаркой – новогоднее шоу, чарующая скрипка, невероятной красоты балерины, гномы-ходулисты, акробаты и, конечно, на протяжение всей ночи с нами будут находиться символы этого сказочного праздника – свинка и снеговик.

Танцевальный бар Meet.Point Кировка: ул. Кирова, 143, 265-85-46.

Танцевальный бар Meet.Point Тополинка: ул. Ак. Королева, 10, 220-49-48.

3) Новый год в Караоке Meet.Point

Если вы любите встречать праздники там, где душа поет, тогда предлагаем Вам и Вашим друзьям провести незабываемую Новогоднюю ночь 2019 в самом центре Кировки, в уютной и гостеприимной атмосфере караоке.

Организаторы подготовили для вас красивую и сказочную фотозону с настоящим дедом Морозом, welcome-зону с праздничными игристыми напитками и новогодним печеньем с предсказаниями.

В программе празднования тысячи самых любимых песен, которые наполнят каждую секунду незабываемой новогодней атмосферой, а сладкоголосая ведущая споёт их с Вами, розыгрыши, конкурсы, призы и подарки.

Караоке Meet.point: ул. Кирова, 143, 265-85-46.

4) D-Club: «Новогодняя ночь 2019»

Ди открывает свои двери для всепоглощающего и безбашенного отрыва. Открывает безвозмездно. Да-да! Абсолютно бесплатно! Что может быть лучше Новогодней ночи в центре Кировки в компании с D-Club!?

Ночной клуб будет праздновать наступление 2019 года в усиленном режиме:

• любимые диджеи Rusty, Freeze & Andrew;

• бесконечный танцевальный марафон под хиты уходящего года;

• самые зажигательные go-go и обаятельные бармены, разливающие в эту ночь праздничные коктейли;

• огромная елка;

• обоятельно-зажигательный ведущий и символ наступающего года big pig, который исполнит самую яркую мечту;

• миллион подарков и розыгрышей.

Ночной клуб D-Club: ул. Кирова, 161а, 263-37-31.

А если Вы еще не решили, где отметить новогодний корпоратив с любимыми коллегами – приглашаем в заведения группы компаний «Мегаполис»