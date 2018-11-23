Новый год для детей: два безупречных варианта

Новый год — волшебный праздник, который с большим нетерпением ждет каждый ребенок. Мы предлагаем вам два беспроигрышных варианта проведения детского новогоднего праздника, которые сделают его по-настоящему сказочным и чудесным.

В декабре в детском городе профессий и семейных парках развлечений пройдут новогодние утренники и интерактивные представления.

Детский город профессий Чадоград приглашает ребят в «Страну новогодних чудес», где маленьких жителей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, приключения с любимыми сказочными героями, а так же игровые программы по городу профессий.

Семейные парки развлечений «Мегалэнд» подготовили познавательные мастер-классы для самых маленьких гостей и уникальные квесты для ребят постарше, и конечно, поздравление от Деда Мороза со Снегурочкой.

Это будут яркие представления, которые перенесут маленьких гостей в новогоднюю сказку. Они встретятся с персонажами любимых мультфильмов, поучаствуют в снежном переплясе, подарят миллион улыбок и смогут загадать своё сокровенное желание Деду Морозу и Снегурочке.

Успевайте забронировать удобную дату!

Контакты менеджеров: 8 (908) 577-60-15, 8 (900) 067-99-49.

Чадоград:

ТРЦ «Фокус» (3 этаж); ул. Молдавская, 16;

(351) 211-65-65;

Сhadograd.ru.

«Мегалэнд»:

КРК «Мегаполис», 247-45-45;

ТРЦ «Фокус», 211-65-67;

ТРК «Родник», 216-16-36;

Торговый город «Алмаз», 210-11-11.

chel.megalandpark.ru.