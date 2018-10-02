Обеспечение безопасности работников в карьере посредством современных разработок

В различных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве и прочих сферах сегодня активно используются новейшие программно-аппаратные комплексы. Они позволяют улучшить условия труда и повысить общую производительность. Подобные системы также внедряются в добывающей промышленности, где работа всегда сопряжена с рисками. Чтобы безопасность работников в карьере, внедряется комплексное решение для обеспечения промышленной безопасности RealTrac "Карьер".

Это программный продукт нового поколения, который состоит из следующих компонентов:

RealTrac Позиционирование. Это удобная и эффективная в использовании система, посредством которой можно установить точное месторасположение объектов (транспортных средств, передвигающихся по карьеру, грузов, персонала) в помещениях , под землей и на открытых участках;

RealTrac Предотвращение столкновений. Контролируются сразу два направления: безопасное перемещение транспортных средств и людей, которые работают в карьере. Система фиксирует факт опасного сближения техники и персонала и оповещает о возможном столкновении. Использование данной разработки на практике позволяет исключить простои, вызванные столкновением транспортных средств. Это положительно сказывается на показателях общей производительности горнодобывающего предприятия. Даже в условиях плохой видимости гарантируется безопасное движение карьерных самосвалов и другой техники. Контроль по направлению транспорт-человек позволяет сократить общее количество травматизма, связанного с наездом техники на рабочих. Также предотвращение столкновений карьерных самосвалов и людей посредством автоматического оповещения о нахождении человека в опасной зоне снижает уровень травматизма;

RealTrac Промышленный WiFi. Это беспроводная сеть передачи данных. Она необходима для обмена информацией, сбором данных и управления горнотранспортным комплексом с удаленных устройств. Посредством промышленной беспроводной связи организуется оперативное взаимодействие между горнорабочими, диспетчерами и прочими сотрудниками предприятия.

Какие преимущества дает система RealTrac?

Представленная разработка позволяет полностью закрыть требования РосТехНадзора РФ по вопросам соблюдения правил промышленной безопасности. Проект внедрения разрабатывается индивидуально для каждого объекта с учетом его реальных потребностей. Посредством внедрения одной системы можно оперативно решить широкий спектр задач: обеспечить соблюдение правил безопасности, улучшить условия труда в карьере, повысить общую эффективность и обеспечивать непрепывность добычи полезных ископаемых.

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