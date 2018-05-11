Особенности пересадки роговицы

В случае искривления поверхности роговицы или ее помутнении происходят необратимые нарушения, влияющие на остроту зрения и качество жизни пациента, что обусловлено неправильным входом лучей света внутрь больного глаза. В результате таких нарушений искажается картинка, поступающая на сетчатку, а зрение резко ухудшается. Для лечения данного заболевания используется метод кератопластики. Это пересадка роговицы, в процессе которой поврежденная часть полностью удаляется хирургическим путем, а вместо нее устанавливается здоровая часть донорской роговицы.

Метод кератопластики на сегодняшний день является одним из самых эффективных и распространенных вмешательств в области трансплантологии. Благодаря инновационным методикам сотням тысяч пациентов в разных странах мира получают необходимое лечение и отмечают, что пересадка отличается результативностью.

Показания к пересадке

Эта методика лечения и восстановления зрения используется с целью лечения повреждений роговицы, случившихся в результате травмы, инфекционного процесса, а также дистрофических заболеваний.

В большинстве случаев пересадка назначается в случае диагностики таких заболеваний, как:

дистрофия или прогрессирующий отек роговицы;

язвенные изменения, вызванные грибковой, вирусной, паразитарной или же бактериальной природой;

химические ожоги;

травма;

образование рубцовых тканей.

Восстановление после операции

После проведения операции нельзя прикасаться или давить на оперированный глаз. Врач, как правило, назначает капли, гель чтобы уменьшить болевые ощущения после проведенной операции, а также улучшает заживление и ускоряет заживление донорской ткани. Послеоперационный период лечения составляет два месяца.

После пересадки роговицы на глаз врач накладывает марлевую повязку, которую пациент должен носить от семи до тридцати дней. Заключительные рекомендации дает лечащий доктор и только его необходимо слушать.

Роговица — это ткань, которая не имеет кровеносных сосудов, поэтому на ней долго формируется рубцовая ткань. Риск расхождения швов может достигать нескольких месяцев, поэтому пациенту после операции необходимо соблюдать все рекомендации врача. Необходимо быть максимально аккуратным, а так же по возможности избегать тяжелого физического труда. Удаление швов осуществляется через 8-12 месяцев.

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