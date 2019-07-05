Отдых в городе, летние террасы Мегаполиса

Лето в самом разгаре и самое время зарядиться хорошим настроением, насладиться прохладительными напитками, разнообразными блюдами и прекрасным отдыхом! Мы подготовили для Вас список заведений, где можно передохнуть, полюбоваться интерьером и общением со своими знакомыми и друзьями, провести личную бизнес-встречу.

Летняя терраса «Брудершафт» в КРК «Мегаполис»

Летняя терраса домашнего ресторана «Брудершафт» в КРК «Мегаполис» по традиции открывает наш список, т.к. встречает в своём летнике гостей одной из первых. Здесь вас ждёт свежий воздух, уютный интерьер, разнообразие прохладительных напитков (в том числе собственного производства) и конечно вкусное меню.

Акции: «Вторая порция в подарок», «Скидка равна возрасту»

Телефон: 247-05-04

Контакты: Свердловский пр., 51а (КРК «Мегаполис»)

сайт «Брудершафт»

Летняя терраса бара «Потерянное Общество»

Прохлада в летний зной, уют тёплым вечером — всё это на летней террасе бара «Потерянное общество». Вас ждёт необычный интерьер, мягкие диваны, яркие коктейли и настроение лета, всё это — формула летней террасы бара «Потерянное общество».

Акции: «Второй напиток в подарок», «Скидка именинникам 20%»

Телефон: 220-11-51

Контакты: Кирова, 82

сайт «Потерянного Общества»

Meet.Point на Кировке и Тополинке

Классическими представителями европейских летних террас выступают летники Meet.Point, расположенные на главной пешеходной улице города — Кировке, а также в спокойном районе на Тополинке. Здесь гостям на свежем воздухе подадут завтрак, бизнес- и бенто-ланч, блюда европейской и японской кухонь, расширенную карту бара и классические коктейли.

Акции: «Вторая порция в подарок», «Скидка именинникам 20%»

«Кировка»: Кирова 143, 265-85-46

«Тополинка»: Ак. Королева 10, 220-49-48

сайт бара «Meet.Point»

Летняя терраса Pretty Betty

Летняя терраса Pretty Betty на Кировке в стиле американского дайнера 50-60-х годов прошлого столетия. Тут посетителей летника накормят большими порциями стейков, бургеров, молочных коктейлей и десертов, в наличии оригинальная барная карта.

Акции: «Скидка именинникам 20%»

Телефон: 263-76-63

Контакты: Кирова, 161а

сайт «Pretty Betty»

ZanziBar

Летний ресторан ZanziBar, специализируется на европейский кухне и BBQ. В меню: блюда на мангале, бургеры, тортильи и пиццы. Также есть блюда японской и русской кухни. Знакомство с кухней ресторана ZanziBar стоит начать с фирменных блюд с мангала: шашлыки из свинины и курицы, свиная корейка на кости, кебабы.

Акции: «Вторая порция в подарок», «Скидка именинникам 20%»

Телефон: 248-15-39

Контакты: Кирова, 161а

сайт ZanziBar

Craft & Draft

Гуляющих и отдыхающих в центре Северо-Запада в эти жаркие летние июньские дни приглашаем на летнюю террасу Craft & Draft. Тут Вам предложат прохладительные напитки и подадут разнообразное меню от шеф-повара.

Акции: «Скидка именинникам 20%»

Телефон: 217-27-12

Контакты: Ак.Королева, 10

сайт Craft & Draft

Летняя терраса в кафе Meet.Point Ёлки

Ещё одним классическим представителем европейской летней террасы является летник Meet.Point в ТК «Ёлки». Свежий воздух, уютный интерьер, бизнес- и бенто-ланчи, блюда европейской и японской кухонь, расширенная карта бара и классические коктейли. Всё это теперь доступно для вас на летней террасе любимого кафе Meet.Point Ёлки.

Акции: «Вторая порция в подарок», «Скидка именинникам 20%»

Телефон: 218-25-25

Контакты: 40-летия Победы, 1 (ТК «Ёлки»)

сайт бара «Meet.Point»

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