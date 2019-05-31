Открытие летних террас заведений Мегаполиса

С наступлением жарких солнечных дней мы подготовили для вас список заведений с летними террасами, где можно насладиться прохладительными напитками, разнообразными блюдами, прекрасным отдыхом и зарядиться отличным настроением под теплым весенним солнцем!

Летняя терраса «Брудершафт» в КРК «Мегаполис»

Традиционно одной из первых в городе открылась летняя терраса домашнего ресторана «Брудершафт» в КРК «Мегаполис». Уютный интерьер, свежий воздух, большой выбор прохладительных напитков (в том числе собственного производства), разнообразное меню, всё это ждёт Вас на летней террасе одного из самых больших ресторанов города!

Акции: «Вторая порция в подарок», «Пенный безлимит», «Скидка равна возрасту»

Телефон: 247-05-04

Контакты: Свердловский пр., 51а (КРК «Мегаполис»)

Сайт «Брудершафт»

Летняя терраса бара «Потерянное Общество»

Летняя терраса бара «Потерянное общество» – это место, где прохладно в летний зной и уютно теплым вечером. Мягкие диваны, необычный интерьер, настроение лета, яркие коктейли – формула летней террасы бара «Потерянное общество».

Акции: «Второй коктейль в подарок», «Скидка именинникам 20%»

Телефон: 220-11-51

Контакты: Кирова, 82

Сайт «Потерянного Общества»

Meet.Point на Кировке и Тополинке

Летние террасы Meet.Point — это классические европейские летники на главной пешеходной улице города - Кировке, а также на Тополинке. Завтраки, бизнес- и бенто-ланчи, любимые блюда европейской, японской кухонь, классические коктейли и расширенная карта бара теперь доступны для вас и на свежем воздухе!

Акции: «Вторая порция в подарок», «Скидка именинникам 20%»

«Кировка»: Кирова 143, 265-85-46

«Тополинка»: Ак. Королева 10, 220-49-48

Сайт бара «Meet.Point»

Летняя терраса Pretty Betty

Летняя терраса Pretty Betty на улице Кирова приглашает гостей отлично провести время в атмосфере американского дайнера 50-60-х годов. Дружелюбное и внимательное обслуживание, оригинальная барная карта, большие порции сочных бургеров, стейков, десертов и молочных коктейлей.

Акции: «Скидка именинникам 20%»

Телефон: 263-76-63

Контакты: Кирова, 161а

Сайт «Pretty Betty»

ZanziBar

Летний ресторан ZanziBar, специализируется на европейский кухне и BBQ. В меню: блюда на мангале, бургеры, тортильи и пиццы. Также есть блюда японской и русской кухни. Знакомство с кухней ресторана ZanziBar стоит начать с фирменных блюд с мангала: шашлыки из свинины и курицы, свиная корейка на кости, кебабы.

Акции: «Вторая порция в подарок», «Скидка именинникам 20%»

Телефон: 248-15-39

Контакты: Кирова, 161а

Сайт ZanziBar

Craft & Draft

Летняя терраса Craft & Draft в центре северо-запада приглашает гостей побывать в мире крафта. Десятки кранов от лучших российских производителей, ещё больше - в бутылках.

И, несомненно, вкусная еда от нашего шеф-повара и авторский интерьер

Акции: «Дегустационный сет», «Не крафтом единым», «Скидка именинникам 20%»

Телефон: 217-27-12

Контакты: Ак.Королева, 10

Сайт Craft & Draft

Летняя терраса в кафе Meet.Point Ёлки

Это классический европейский летник от любимого кафе. Уютный интерьер, блюда европейской и японской кухонь, бизнес- и бенто-ланчи, расширенная карта бара и классические коктейли. Всё это теперь доступно для вас на свежем воздухе.

Новая летняя терраса от детского дня рождения до корпоратива.

Акции: «Вторая порция в подарок», «Скидка именинникам 20%»

Телефон: 218-25-25

Контакты: 40-летия Победы, 1 (ТК «Ёлки»)

Сайт бара «Meet.Point»

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