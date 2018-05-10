Пароконвектоматы – правильный выбор с множеством достоинств

Если сравнивать виды оборудования для общепита по их востребованности в профессиональной среде, то пароконвектоматы неизменно окажутся в лидерах. Разнообразные модели этого теплового оборудования используются повсеместно – в столовых, ресторанах, кафе, а также кейтеринговыми агентствами и на комбинатах питания. Причины столь большой их популярности кроются в таких моментах как высокая производительность, эргономичность, разнообразие и качество готовящихся блюд.

Виды пароконвектоматов

Принцип работы пароконвектомата подразумевает использование пара и конвекции для приготовления самых разных блюд. Стандартные режимы оборудования предусматривают несколько вариантов:

Непосредственно приготовление на пару – для диетических блюд и продуктов с нежной консистенцией.

Запекание при режиме «конвекция» – блюда получаются с хрустящей корочкой и полным сохранением всех вкусовых характеристик полуфабрикатов.

Комбинированный режим – производство вкусных и полезных блюд в самом широком ассортименте.

Дополнительно в пароконвектоматах могут быть реализованы и другие функции. Самыми яркими представителями умного оборудования, которые могут самостоятельно адаптировать рецепты и подбирать режимы под объем и тип загруженных ингредиентов, считаются модели серии SelfCookingCenter .

Все пароконвектоматы можно разделить по типам парообразования:

бойлерные – пар образуется в бойлере и оттуда поступает в рабочую камеру;

инжекторные – пар генерируется непосредственно в камере за счет впрыска.

По источникам используемой энергии модели делятся на:

газовые – экономичные и удобные для многих предприятий общественного питания;

электрические – безопасные и самые простые в работе.

При выборе пароконвектоматов стоит ориентироваться на требования к оборудованию и помнить, что с увеличением цены увеличиваются возможности моделей и растет их «интеллект».

Достоинства профессиональных пароконвектоматов

Причин купить пароконвектомат для установки на кухне предприятия общепита много. Это и универсальность оборудования, и его безопасность, и полная автоматизация технологических процессов. Сами же повара в отзывах о моделях указывают следующие преимущества, послужившие причинами выбора:

Многофункциональность. Пароконвектомат легко заменяет до 50% стандартной кухонной техники и может выполнять работу жарочного шкафа, плит, электрических сковород и других моделей теплового оборудования. Возможность одновременного приготовления нескольких блюд. Этот фактор считается одним из основных, так как ни на каком другом оборудовании нельзя готовить одновременно котлеты, выпечку и гарнир. А в пароконевектоматах можно. Главное, грамотно произвести настройку для блюд со схожими технологическими требованиями, где температура и влажность при приготовлении играют важную роль. Запахи разных блюд между собой не смешиваются, так как каждый продукт в процессе приготовления обволакивается паром, что препятствует перемешиванию ароматов. Экономичность. Чем надежнее оборудование, тем больше возможностей предоставляет оно для экономии ресурсов. С помощью пароконвектоматов Рациональ можно уменьшить затраты на кухне до одного миллиона рублей в месяц – за счет минимизации расходов сырья, электроэнергии, времени приготовления блюд и использования очищающих средств. Идеальные вкусовые характеристики и польза продуктов. Это становится возможным благодаря сохранению влаги в полуфабрикатах, щадящей тепловой обработке и отказу от многочисленных специй и жиров в процессе приготовления.

Пароконвектоматы – лучшее современное оборудование на сегодняшний день. С каждой новой серией модели совершенствуются, облегчая жизнь персоналу общепита и улучшая качество готовящихся блюд. При выборе изделий лучше всего ориентироваться на проверенных производителей – Abat, Rational, Stillag, Unox – и выбирать модель по функциям, а не по цене.