Почему онлайн - заем имеет большие проценты?
В отличие от банковского, интернет-кредитование доступно почти каждому, поскольку к клиенту выставляется меньше критериев.
Основные преимущества онлайн-кредитования
Если вы все еще думаете, стоит обращаться за кредитом «до зарплаты», мы подготовили целый ряд преимуществ:
- Анонимность - никто не узнает о вашем кредите под залог квартиры, МФО не звоним к родственникам, чтобы проверить предоставленную вами информацию.
- Скорость — регистрация, отправка заявки и получение ответа займет не более 15 минут.
- Удобство - вы можете получить деньги на карту, не выходя из дома, особенно это удобно, когда они нужны для оплаты покупок в Интернете.
- Минимальные проценты - первый месяц кредит под залог квартиры Москва будет практически беспроцентным (бонус для тех, кто пользуется кредитами под залог квартиры впервые).
- Прозрачность процедуры - еще до оформления кредита вы можете рассчитать сумму возврата с помощью специального калькулятора.
- Простота - нужны только данные паспорта, идентификационный код, номер карточки и ответы на несколько вопросов о вашем трудоустройстве.
Однако, даже если вы не работаете, сервис предоставления кредитов через Интернет готов вам помочь. Получить хоть небольшую, но начальную сумму может как студент, так и пенсионер. При постоянном пользовании услугами и своевременному возвращению кредитов допустимая сумма будет расти.
Почему онлайн — заем имеет большие проценты?
Онлайн-займы - очень рискованное дело для МФО, ведь для них, в отличие от банковских кредитов под залог квартиры, не нужно иметь официальное трудоустройство, справку о доходах, даже нет необходимости приезжать в отделение.
Все эти бонусы повышают процент невозвращенных кредитов под залог квартиры, а чтобы уменьшить негативные последствия этого, в сервисах онлайн-кредитования устанавливают более высокие проценты.
Сотрудничество с микрофинансовыми организациями будет полезна тем, кто действительно нуждается краткосрочных кредитов. К тому же их используют только для решения срочных потребностей:
- когда нет времени на банковскую бюрократию;
- нет возможности посетить банк;
- банк отказывает;
- в банк обращаться нелогично - например, у вас задержка заработной платы, а банковская ссуда будет оформляться дольше, чем сама задержка.
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