В отличие от банковского, интернет-кредитование доступно почти каждому, поскольку к клиенту выставляется меньше критериев.

Основные преимущества онлайн-кредитования

Если вы все еще думаете, стоит обращаться за кредитом «до зарплаты», мы подготовили целый ряд преимуществ:

Анонимность - никто не узнает о вашем кредите под залог квартиры, МФО не звоним к родственникам, чтобы проверить предоставленную вами информацию.

Скорость — регистрация, отправка заявки и получение ответа займет не более 15 минут.

Удобство - вы можете получить деньги на карту, не выходя из дома, особенно это удобно, когда они нужны для оплаты покупок в Интернете.

Минимальные проценты - первый месяц кредит под залог квартиры Москва будет практически беспроцентным (бонус для тех, кто пользуется кредитами под залог квартиры впервые).

Прозрачность процедуры - еще до оформления кредита вы можете рассчитать сумму возврата с помощью специального калькулятора.

Простота - нужны только данные паспорта, идентификационный код, номер карточки и ответы на несколько вопросов о вашем трудоустройстве.

Однако, даже если вы не работаете, сервис предоставления кредитов через Интернет готов вам помочь. Получить хоть небольшую, но начальную сумму может как студент, так и пенсионер. При постоянном пользовании услугами и своевременному возвращению кредитов допустимая сумма будет расти.

Почему онлайн — заем имеет большие проценты?

Онлайн-займы - очень рискованное дело для МФО, ведь для них, в отличие от банковских кредитов под залог квартиры, не нужно иметь официальное трудоустройство, справку о доходах, даже нет необходимости приезжать в отделение.

Все эти бонусы повышают процент невозвращенных кредитов под залог квартиры, а чтобы уменьшить негативные последствия этого, в сервисах онлайн-кредитования устанавливают более высокие проценты.

Сотрудничество с микрофинансовыми организациями будет полезна тем, кто действительно нуждается краткосрочных кредитов. К тому же их используют только для решения срочных потребностей:

когда нет времени на банковскую бюрократию;

нет возможности посетить банк;

банк отказывает;

в банк обращаться нелогично - например, у вас задержка заработной платы, а банковская ссуда будет оформляться дольше, чем сама задержка.

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