Почему ООО могут отказать в выдаче кредита?

Использование заемных средств для развития бизнеса – это нормальная практика среди предпринимателей. Выгодное вложение средств обязательно окупить себя и принесет доход и прибыль, способные покрыть сумму долга и процентов, которые придется заплатить за пользование кредитом.

Кредит для ооо – это мера привлечения денежных средств, обусловленная рядом факторов, для обеспечения инвестирования различных финансовых проектов организации. Кредитные средства обеспечат для компании возможность не сокращать темпы своей деятельности и не изымать часть оборотных средств.

В некоторых случаях банки отказывают в кредите для ООО. Почему это может произойти?

В кредитной истории владельца ООО есть что-то непонятное. Например, бизнесмен составляет заявку на получение кредита. При этом он успешно выплачивает, как личные займы, так и бизнес-кредиты. Несколько лет назад имелись небольшие просрочки, но кредиты были успешно погашены. При этом в общей сумме размер погашенных займов составил около 60 млн. руб. На новую заявку пришел отказ. Как выяснилось, напротив одного из кредитов стояла цифра 7, подразумевающая некие изменения в условиях по кредитному договору. как правило, эту отметку ставят, если заемщик оказывается на грани банкротства. В случае обнаружения такой странности, владельцу ООО следует обратиться в КБИ, написав заявление с приложением документов, которые подтверждают информацию о том, что никаких проблем в бизнесе нет и все кредиты успешно погашены. Кроме того, на будущее следует брать справки о том, что кредитный счет был закрыт. Имеются просрочки. Когда владелец бизнеса постоянно опаздывает с платежами, специально оттягивает выплату, для банка это становится сигналом о нежелании платить по обязательствам. По итогу такой заемщик может оказаться в «черном списке». Владелец ООО уже должен много денег по кредитам. Долговая нагрузка не должна составлять более 40%. В идеале этот показатель не должен превышать отметку 20%, но 30-40% все же допустимы. В случае, когда долговая нагрузка бизнесмена выходит за эти рамки, банки отказывают ему в получении кредита, просто из-за отсутствия гарантии, что этот заемщик сможет потянуть оплату всех своих кредитных обязательств. Имеются сведения о недавнем банкротстве ООО. Если организация некоторое время находилась на грани банкротства, то согласно действующему законодательству в течение 5 лет эта информация будет доступна БКИ. Такой заемщик становится нежелательным для банков, в результате чего ему может быть отказано в получении денежных средств.

Важно понимать, что ООО не так сложно получить кредит, главное – соответствовать ряду требований и быть ответственным заемщиком в прошлом.

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