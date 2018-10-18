Покупка диплома – стоит ли тратить деньги?

Стоит ли тратить деньги на приобретение диплома?

Купить диплом о высшем образовании в нашей стране просто, для этого достаточно обратиться в специализированную компанию, указать нужное учебное заведение, специальность и период обучения. Но будет ли такая «корочка» подлинной? Большинство фирм обещают, что изготовят диплом на настоящем госзнаковском бланке и он ничем не будет отличаться от оригинала, то есть будет иметь:

защитные знаки;

мокрую печать;

оригинальную подпись руководителя ВУЗа.

Заплатить за такую услугу придется около 18000 рублей, но как удостовериться, что деньги не будут потрачены зря? Мы попытались выяснить этот вопрос.

Покупка диплома с проводкой – это миф или реальность?

Единственным недостатком образовательных документов, изготовленных на заказ, является то, что в случае необходимости ВУЗы не смогут подтвердить их подлинность. За 18000 рублей в глобальной сети продаются «корочки», которые внешне похожи на оригиналы, но не зарегистрированы в базе единого реестра. Иными словами, если предъявить такой документ работодателю, и он захочет проверить его подлинность, отправив запрос в учебное заведение, то в итоге будет получен отказ.

А если рассматривать тот факт, что некоторые фирмы-исполнители предлагают зарегистрировать диплом, но за другую сумму, достигающую уже не нескольких тысяч рублей, а долларов – это обычное мошенничество. Мы пообщались с ректорами нескольких престижных учебных заведений страны и выяснили, что оригинальные бланки государственного образца при их передачи в ВУЗ регистрируются в бухгалтерии, а в конце учебного года образовательное учреждение сдает полный отчет об использовании этих бланков в Министерство образования Российской Федерации. После сдачи отчета внести любые изменения в документацию невозможно, а то, что обещают продавцы документов – это обычная уловка для получения большей прибыли. За 18000 рублей в нашей стране можно купить "проведенный" диплом, который будет напечатан на обычном типографском бланке, не имеющем никакой юридической ценности. Оригинальные дипломы получают только выпускники высших учебных заведений, успешно сдавшие все зачеты и экзамены.

Задумываюсь о покупке образования, вы должны понимать, что заплатить придется за подделку. А компании, которые предоставляют такие услуги, нарушают законодательство и совершают уголовное преступление. Если вы стремитесь трудоустроиться в крупную организацию или занять руководящую должность, не стоит рисковать и заказывать диплом в сомнительных фирмах.

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