Pressbeauty-day в челябинском центре Арт-Медика

В четверг, 4 июля, Медико-косметологический центр «Арт-Медика» презентовал журналистам свои уникальные методики и технологии. Мероприятие было приурочено к деловому визиту президента РФ Владимира Путина в Италию (Арт-Медика является точкой роста международного проекта «Доступная медицина из Милана») и посвящено обсуждению уровня оказания медицинской помощи в Челябинской области.

С журналистами встретились директор клиники, врач-организатор здравоохранения, сопредседатель Комитета по здравоохранению и социальной политики ЧОО «ОПОРА РОССИИ» Ирина Кузнецова и заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением, врач дерматолог, косметолог, руководитель проекта «Antiage» Ксения Асанкина.

Во время беседы обсуждались вопросы доступности, качества, безопасности медицины в Челябинской области, последние тенденции в медицинском туризме, заболеваемости среди детского и взрослого населения лор- и дерматопатологией.

Отметим, в клинике оказывается полный цикл медицинской помощи. Работают поликлиника и стационар.Наиболее востребованной операцией у детей с лор-патологией является аденотомияпод наркозом с пребыванием в палате вместе с родителями одни сутки. В дерматологии маленькие пациенты наиболее часто обращаются с хроническим заболеванием – атопический дерматит.

На встрече затронули вопросы изменения законодательства в пластической хирургии. «Медицинский центр Арт-Медика – один из немногих, кто может оказывать услуги пластической хирургии стационарно и проводить реабилитацию после пластических операций, – уточнила Ирина Кузнецова. – Мы являемся клинической базой высших медицинских образовательных учреждений, все наши услуги – лицензированы».

Во время экскурсии по кабинетам медцентражурналистам было продемонстрировано инновационное оборудование, позволяющее эффективно диагностировать и лечить заболевания лор-органов, кожи, удалять доброкачественные новообразования и рубцы, проводить обследования в области неврологии и терапевтического направления.

Представители СМИ познакомились с визуальными результатами работы врачей Арт-Медики. Особенный интерес вызвали методики по омоложению кожи лица путем нитевых, инъекционных и плацентарных технологий.

Следующий Pressbeauty-day будет посвящен знакомству с полюбившимся пациентам ведущим сертифицированным пластическим хирургом Dr. Gaja.Итальянский медик оперирует в России только в Челябинске на территории клиники «Арт-Медика».