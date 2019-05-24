Проведи свой самый важный выпускной вместе с нами

Выпускной день является кульминацией в жизни каждого учащегося школьника или студента. Каждый выпускник в этот момент, конечно же, волнуется и одновременно чувствует важность праздника. Для того, чтобы сделать выпускной ярким и запомнившимся на всю жизнь мы предлагаем несколько вариантов проведения вашего торжества.

В одном из заведений холдинга «Мегаполис» вы получите:

- яркую, интересную и насыщенную шоу-программу;

- множество блюд и напитков на выбор;

- различные конкурсы, сюрпризы и другие развлечения;

- помещения для торжеств вместимостью от 40 до 300 человек.

Стоимость проведения выпускного с меню и шоу-программой:

9 класс, 11 класс, студенты – от 2500 рублей на человека.

Приятной «вишенкой на праздничном торте» под названием «Выпускной» будет подарок — поездка на колесе обозрения 360°.

Для бронирования выпускного в одном из заведений холдинга «Мегаполис», получения подробной информации есть телефон для связи с отделом банкетов: 247-92-94.

КРК «Мегаполис», Свердловский пр. 51а, 247-92-94.

Сайт отдела банкетов