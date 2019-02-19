Работа для фрилансеров – работа, которая принесет вам удовольствие

Фрилансер сегодня – это внештатный сотрудник, который для выполнения работы не заключает долгосрочный договор с работодателем. Так же к таким сотрудникам могут относится те, кто приглашаются в штат сотрудников только для выполнения проекта.

Работа для фрилансеров ориентирована на специалистов, которые при работе на высоком уровне работают с компьютером и телефоном. Вакансии, которые занимают лидирующие позиции на рынке фриланса: дизайнер, копирайтр, редактор текстов, маркетолог, программист, переводчик, фотограф, рерайтер, журналист. Но в последнее время на удаленной основе работодатели стали искать аналитиков, бухгалтеров, логистов, юристов.

Не все из выше перечисленных рабочих готовы бросить свою специальность и уйти в фриланс. Многих пугает, что они могут остаться без зарплаты, так как их специальность не сильно востребована. Но те, кто не любит сидеть в офисе, каждый день тратить 2 часа по путь к работе, смело отправляются в удаленную занятость и в первые месяцы добиваются своих целей.

Фриланс сегодня

В современном мире темп жизни среднестатистического работника превышает все возможные величины, так и получается, что сразу после окончания учебы многим сложно найти работу. Сейчас работодатели чаще всего выбирают в будущие сотрудники человека с опытом работы, эта закономерность не прошла и мимо фриланса.

В связи с тем, что молодые люди устраиваются на работу в интернете через специальные сайты, то работодателям не нужно платить за аренду офиса и налоги. Таким образом, заказчик платит фрилансеру только за качественно выполненное задание. От этого рынок фриланса все время пополняется новыми заказами. На Профиланс вы сможете найти вакансии опытных и образованных фрилансеров, которые хотят и могут зарабатывать через интернет не выходя из дома.

Заказы фриланс будут постоянно поступать, если вы:

Имеете несколько средств для связи;

Ваше портфолио максимально заполнено качественными работами;

Кроме банковской карты ознакомлены с условиями работы электронных кошельков.

Все достаточно просто и легко. Сначала может показаться, что иметь свободное время и работать фрилансером – две несовместимые вещи. Но это не так, работа фрилансера основывается на его желании, что потом и отражается на его оплате за сделанный проект. Согласно статистики, фрилансеры, которые работают полный рабочий день получают больше, чем офисный работник среднего звена. С удаленной работой у вас всегда будет чем заняться завтра, ведь фриланс с каждым днем развивается все больше.

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