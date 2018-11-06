Как расслужебить служебную квартиру в Москве и перевести ее статус из служебного в объекст частной собственности с максимальной выгодой, быстро

Процедура расслужебливания квартиры

Для начала следует определиться со статусом того помещения, которое вы считаете служебным с дальнейшей целью его расслужебливания разумеется. Не все так просто в этом вопросе как могло бы показаться на первый взгляд. Квартира (а обычно именно этот вид жилья встречается чаще всего), которую можно было бы «расслужебить», должна действительно иметь статус служебной! Служебным принято считать жилье, предоставленное организацией (органом гос.власти), в которой вы служите (выполняете трудовые обязанности)! Прямого определения в законодательстве к нет, однако правоприменители четко понимают что это специализированный жилой фонд.

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С чего вы начнете, когда задумаетесь над темой расслужебливания вашей квартиры? Правильно, - со сбора документов, которые подтвердят ваше отношение к такой квартире, ваш статус и ряд других очень важных моментов. Тут следует для себя уяснить и то, что скорее всего вас интересует не сколько смена статуса квартиры – расслужебливание, сколько ее оформление в вашу собственность (приватизация в идеале). То есть в вашем случае расслужебливание не конечный результат, а лишь ступенька на пути к цели. Не важно расслужебливание квартиры в Москве или другом регионе РФ вас интересует, - процедура везде одна.

Итак, вы служебное лицо – человек, имеющий(имевший) трудовые отношения с гос.органом, который выделил вам служебную квартиру, вследствие чего, вы вселились в нее на основании соответствующего ордера. Законодательством могут быть установлены для отдельных категорий владельцев служебного жилья, желающих поучаствовать в расслужебливании, свои доп.требования. К примеру, для военнослужащих э то выслуга лет, необходимость в улучшении жил.условий и пр.

Согласно ЖКРФ ордер на ваше жилое помещение должен быть выдан не кем-нибудь (обращайте внимание), а государственным органом, отдельно уполномоченным подтвердить, что предоставляемое вам жилье не является жилым помещением для постоянного проживания.

Вместе с этим, Законом «О приватизации жилфонда в РФ» человек, живущий в квартире на основании договора соц. найма, наделен правом расслужебить ее (квартиру). При том все члены семьи, достигшие 14-ти летнего возраста должны согласиться приобрести такое жилье.

К слову сказать, бесплатная приватизация – жилых помещений является бессрочной. Ограничения сняты законом с 2017 года.

В принципе, суть процедуры понять не сложно. Она сводится к тому, что вы меняете статус своей служебной квартиры, результатом чего становится ее передача в муниципальную собственность (обычным заявлением гос.органу, выдавшему вам ордер – органу, имеющему право распоряжаться вашим служебным жильем). Сразу после этого (после удовлетворения вашего заявления) ваша жилая площадь теряет статус служебного дома/квартиры, а значит может быть передана вам по договору соц.найма как муниципальная (статус меняется лишь юридически – на бумаге). На этом этапе – можно ограничиться статусом пользователя квартирой как жильем, предоставленным на постоянном условии! Если идти дальше, квартиру необходимо перевести в разряд постоянного жилья на праве собственности – приватизировать (в порядке предусмотренном вышеуказанным законом).

На практике же, все немного сложнее и запутаннее. Отсутствие нормативно-правового порядка перевода жилья из служебного (подчиненного ведомству) в муниципальное (подчиненное исполкому), порождает все новые и новые судебные конфликты, решение которых заканчивается по-разному. Вследствие отсутствия госзаказа на строительство служебного жилья без параллельного высвобождения старого служебного жилфонда – спрос на него у новоявленных служащих стал зашкаливать. Количество подаваемых соответствующими ведомствами исков о лишении права занимать служебную жилплощадь в разы выросло и естественно активных попыток сохранить за собой служебное жилье людей также резко возросло. Следует отметить, что суды последнее время не всегда жаждут разобраться во всех нюансах вашего дела со всей скурпулезностью и ответственностью. Поэтому в вопросе расслужебливания жилья решающее значение может сыграть мелочь, уловить которую сможет лишь опытный адвокат по жилищным делам в Москве. Самому же справиться со всей процедурой будет скорее не по силам.

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