Russian Day - подарок Парижу

Париж стал одним из пяти городов мира, где впервые был запущен проект «День России в мире – Russian Day». Идея акции – поближе познакомить мировое сообщество с культурой и наследием России. Поначалу организаторы испытывали опасение, ведь французы, воспитанные в изобилие культуры, весьма искушены в искусстве. С другой стороны, высокая оценка со стороны парижан означала бы полный успех как для российских коллективов, так и для инициаторов проекта – Благотворительного фонда “Классика” и его председателя Николая Буханцова.

Так и произошло. В 2015 и 2016 годах парижане и гости города овациями благодарили академический хор и филармонический оркестр за выступления, а организаторов – за возможность прикоснуться к частичке русского культурного достояния. С момента создания акция “День России в мире” стала долгожданной и любимой для ценителей музыки, а также новым символом культуры России.

Более того, к дебютному выступлению в 2015 году фонд «Классика» подготовил для всех французов настоящий подарок – премьеру «Песни партизан» под авторством Арама Хачатуряна – той самой песни, которая грела партизанское движение во время Второй Мировой войны изнутри и по сей день считается его неофициальным гимном.

Дебют, достойный Парижа

Проект фонда «Классика» и Николая Буханцова дебютировал во Франции с концертом Государственного хора имени Александра Свешникова. Хор не нуждался в специальном представлении, так как широко известен многим ценителям музыки по всему миру и находится на хорошем счету у хоровых исполнителей в России и за рубежом.

При всем этом хор довольно молод в сравнении с другими коллективами на празднике, организованном Николаем Буханцовым и фондом «Классика». Коллектив основали в 1936 году, а Николай Данилин и Александр Свешников стали его первыми руководителями, которые и заложили его особенности и характер, а также сформировали творческий образ хора.

До настоящего времени хор имени Свешникова был и остается образцом, первым и ведущим среди всех хоровых исполнителей в России. При этом он продвигает российскую культуру и за рубежом: хор имени Свешникова – один из коллективов, которые ежегодно представляют русскую духовность на «Дне России в мире» с самого основания проекта в 2015 году.

Отдельного внимания заслуживает руководитель государственного хора, Евгений Волков, который не только успевает брать всероссийские и международные награды как лучший исполнитель и лучший дирижер, но параллельно занимается преподаванием и наукой. Среди научных интересов Евгения Волкова можно выделить теорию, идеологию и философию российской культуры и хорового искусства. Также Евгений Волков пишет научные статьи, эссе, сценарии, очерки, рецензии и даже художественные произведения. Его деятельность отметили благодарностью губернатор Санкт-Петербурга и Министерство культуры России.

К выступлению в Париже Государственный академический хор подготовил целую панораму разнообразной хоровой музыки России: публику вели от фольклора, включая эпос, лирику, танцевальные и народные песни, к искусству пения древности. К слову, русские правители хорошо разобрались в последнем, и в исполнении хора имени Свешникова звучали напевы, авторы которых – буквально царские композиторы: Иван 4 Грозный и брат Петра 1 Великого Федор Алексеевич.

Не упустил академический хор во время праздника и направления классицизма и романтизма: первый был представлен Концертом №34 Дмитрия Бортнянского, которого также называют «российским Моцартом», а второй – вступлением и фугой «Родная земля» Глинки. При этом организаторы постарались соблюсти баланс между новой и старой школой. Так, произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова шли по соседству с музыкой Бориса Додонова, Михаила Шорина, Сергея Танеева, Павла Толстякова и Александра Гречанинова.

В своем выступлении академический хор хотел показать все разнообразие того культурного наследия, которое оставили нам российские композиторы за советское время и по сегодняшний день, так что в программе концерта были светские и духовные миниатюры Кирилла Волкова, Арама Хачатуряна и Владимира Довганя, а также вариации на темы русских песен Льва Шварца и первого руководителя хора Александра Свешникова.

Многие песни были пронизаны важными историческими событиями, переживаниями и чувствами, связанными с ними, – верностью, любовью и памятью. Все эти чувства наполняли марши, романсы и вальсы прошлого века. Так, несколько песен, включенных в выступление, были связаны с эмиграцией и особенностью «русского Парижа».

В честь победы во Второй Мировой войне хор исполнил Французскую партизанскую песню Арама Хачатуряна, которая была найдена в архиве в 2014 году и специально подготовлена для премьеры в «День России» в Париже.

После выступления Евгений Волков, руководитель хора, отметил, что премьера «Песни партизан», негласного гимна французского Сопротивления во время Второй Мировой войны, – это достойный подарок Парижу.

Вечер Рахманинова

К «Дню России» 2016-го года Николай Буханцов и Благотворительный фонд «Классика» подготовили для парижан и гостей города выступление Уральского академического филармонического оркестра.

Несмотря на кажущийся скромным статус регионального оркестра, коллектив отмечен как один из ведущих в мире симфонической музыки и является первым оркестром такого уровня, который имеет постоянные туры по России и заграницей – около 100 выступлений в год и больше 70 разных программ. Весьма показателен тот факт, что в Мариинском театре коллектив представил собственный абонемент единственным из всех приглашенных оркестров.

Филармонический оркестр уже выступал в 17-ти странах в таких местах, как Дворец конгрессов во Франции, Концертгебау в Нидерландах, Зал Королевы Елизаветы в Бельгии и многих других.

Коллектив также является постоянным участником ежегодных международных, европейских и всероссийских фестивалей, инициатором международных акций федерального уровня.

Дмитрий Лисс – руководитель и дирижер оркестра – относится к московской школе; награжден званиями народного артиста России и наградами на конкурсах российского и мирового уровня.

На парижском «Дне России» в 2016 году фонд «Классика» и Николай Буханцов решили показать и раскрыть слушателям Рахманинова, гениального русского и советского композитора: симфонический хор исполнил публике Третий концерт для фортепиано с оркестром и Вторую симфонию.

Сам Рахманинов писал о своей музыке, что Россия неизбежно отпечаталась в его характере: так как музыка – это плод его характера, то она именно русская. Когда он сочиняет, то старается сделать так, чтобы музыка просто выражала то, что у него на душе.

О фортепианном концерте №3 часто говорят, что он отражает зрелое творчество Рахманинова, а трагические темы – беспокойство композитора за судьбу Родины. Произведение состоит из трех частей: первая часть певуча и протяженна, вторая содержит лирические эмоции, а третья, финальная, энергична, стремительна и ритмична.

История создания Второй симфонии долга и трагична. Первая симфония Рахманинова была неудачна, из-за чего композитора ждал трехлетний кризис, во время которого он ничего не писал, и лишь через 12 лет он вернулся к жанру, уже будучи известным. Представленная на премьере в Санкт-Петербурге в 1908 году Симфония №2, в отличие от первой, имела огромный успех. В рецензии на симфонию писали о тонком и цельном художнике, о нежности, благородстве и утонченности, балансе чувства, вдохновения и зрелости.

Парижская публика встретила выступление Уральского филармонического оркестра овациями, а Денис Мацуев, выдающийся пианист, сопровождавший коллектив в этой поездке, отметил, что достаточно посмотреть слушателям в глаза, чтобы понять, что такие проекты, как “День России в мире – Russian Day”, абсолютно точно нужны.

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