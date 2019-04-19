Семейный парк "Мегалэнд" объявляет "Игроманию"

Если хочется устроить своему ребёнку праздник в будний день и при этом не опустошить кошелёк, добро пожаловать в семейный парк развлечений «Мегалэнд». «Мегалэнд» объявил вторник днём скидок: теперь среди недели организовать ребёнку развлечение можно дешевле и по фиксированной цене. Так, билет на любой аттракцион обойдётся всего в 100 рублей, а поиграть на автомате можно за 30 рублей. В «Мегалэнде» игры и веселье продолжаются в любое время года и в любой день. Зарядиться новыми впечатлениями и получить порцию адреналина смогут и родители, и ребенок.

В семейном парке «Мегалэнд» есть увлекательные и безопасные занятия для детей разного возраста: это надувные батуты для самых маленьких и спортивная арена для тех, кто постарше, экстрим-парк с трассами различной сложности, лабиринт с туннелями и секретными комнатами, детский сад для малышей. Для самых азартных и непоседливых предусмотрены игровые аппараты: весёлые лошадки, спасательные вертолеты, аэрохоккей, танцевальные игры, мини-боулинг и множество других аттракционов.

В "Мегалэнде" всех гостей ждет море развлечений и впечатлений. И больше выгоды! Подробности в группе "ВКонтакте"