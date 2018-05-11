Симптомы и лечение катаракты

По данным ВОЗ в лечении катаракты нуждается практически каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в 70-80 летнем возрасте. Как правило, при выявлении такого заболевания как катарактаоперация является наиболее эффективным способом лечения.

Специалисты в сфере офтальмологии отмечают, что риск возникновения катаракты увеличивается у людей, которым более 60 лет. Хотя в современных условиях с такими же проблемами к специалистам обращается все больше и больше людей среднего возраста. При этом стоит отметить, что современные технологии и достижения позволяют справляться с этим заболеванием.

Особенности удаления катаракты

Во многих случаях помутнение хрусталика и появление первых симптомов данного заболевания связано в первую очередь с возрастными изменениями, а также обменными нарушениями, происходящими в тканях хрусталика. Кроме того, катаракта может быть врожденным заболеванием или проявляться уже в тридцатилетнем возрасте. Среди основных симптомов данного заболевания пациенты отмечают ухудшение зрения, после которого процесс потери прозрачности глазной линзы прогрессирует все быстрее, а помутнение распространяется на новые зоны. Таким образом, без помощи специалистов зрение может ухудшаться до тех пор, пока не наступить полная слепота. В таких случаях всевозможные глазные капли не в состоянии восстановить зрение и остановить процесс помутнения, поскольку остановить процесс можно только с помощью замены хрусталика. Использование капель и других средств только ненадолго замедляет процесс помутнения и одновременно с этим увеличивают вероятность возникновения осложнений.

На сегодняшний день единственным способом лечения помутнения хрусталика является его полная замена искусственной линзой.

Симптомы катаракты:

видимое помутнение зрачка, который со временем приобретает мутный оттенок;

вокруг ярких ламп и других источников света люди страдающие катарактой наблюдают слепящие ореолы;

снижение резкости зрения вплоть до его утраты.

Факоэмульсификация

Стоит отметить, глазные капли и народные методики не лечат. Наиболее результативным и оптимальным методом является ультразвуковая операция, во время которой посредством ультразвука мутный кристаллик дробится и удаляется с данной области глаза, после чего специалисты устанавливают ИОЛ.

Ультразвуковая операция — это наиболее безопасный и безболезненный способ удаления мутного кристаллика без необходимости госпитализации, при этом пациент сразу же после окончания процедуры сможет вернуться домой и заниматься своими обычными делами.

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