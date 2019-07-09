Работодателям Челябинской области затраты на заработную плату компенсирует государство

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области приглашает работодателей к участию в региональной подпрограмме, что дает возможность проявить свою социальную ответственность и получить финансовую выгоду.

Подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» предусматривает возмещение затрат на зарплату за принятого на работу инвалида; лица, освободившегося из УИН; несовершеннолетнего.

За одного трудоустроенного инвалида или работника, освобожденного из УИН), государство возвращает работодателю до 16 тысяч 714 рублей в месяц, но не более трех месяцев. За одного принятого на работу подростка в возрасте от 14 до 18-ти лет –8 тысяч 357 рублей.

«Важно, что для пятой части людей с инвалидностью, трудоустраиваемых по данной подпрограмме, предусмотрены наставники –за них работодатель также получает субсидию в том же размере. Наставники – это опытные сотрудники предприятия, которые помогают новичкам адаптироваться», - отмечает заместитель начальника ГУТиЗН Челябинской области Александр Шегуров.

Механизм участия в подпрограмме простой. Чтобы трудоустроить инвалида, работодатель подает вакансию в центр занятости населения, там ему находят подходящего работника. Работодатель трудоустраивает инвалида по направлению центра занятости населения, выплачивает ему зарплату и потом может обратиться в центр занятости населения за компенсацией на возмещение затрат на заработную плату (таков же механизм и для трудоустройства остальных категорий граждан). Субсидию могут получить работодатели, не имеющие налоговой задолженности и не являющиеся бюджетными учреждениями.

Видеосюжет 2017 г., об условиях в 2019 г. необходимо уточнять.

«В 2019-м году речь идет о трудоустройстве ста южноуральцев с инвалидностью, в том числе двадцати из них - с наставниками, - рассказывает консультант отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения ГУТиЗН Челябинской области Надежда Легких.–На сегодня уже трудоустроено десять инвалидов. Реализуемая подпрограмма дает сплошные плюсы: работодатель приобретает ценного, старательного работника и еще получает денежную компенсацию. Не бойтесь трудоустраивать инвалидов!»

Частный предприниматель Алексей Кривоногов, владелец небольшого дома быта в селе Долгодеревенском Сосновского района, участвует в данной подпрограмме второй год, трудоустраивая людей с инвалидностью. Он всем доволен: работники стараются, выполняют все задания тщательно и добросовестно.

В прошлом году индивидуальный предприниматель трудоустроил по направлению центра занятости населения двух работниц. Обе трудились швеями, одна из них - с наставницей из числа работниц ателье. В этом году Алексей Кривоногов снова взял на работу двух инвалидов и закрепил за ними наставников, то есть компенсацию в течение трех месяцев он будет получать на четырех человек.

«В прошлом году я нашел информацию о программе в Интернете на сайте службы занятости - предложения для работодателей. В этом году центр занятости сам предложил в ней поучаствовать. Я охотно согласился, ведь эта программа дает возможность проявить социальную ответственность, еще и деньги получить за принятых на работу сотрудников. Выплата компенсаций – это очень хорошее подспорье. Благодаря этому я могу позволить себе дополнительно премировать своих работников», - рассказал Алексей Кривоногов.

Он отметил, что старается обеспечить для людей с инвалидностью максимально комфортные условия труда. Задания им даются с учетом особенностей здоровья. Предприниматель готов участвовать в таких программах и в следующем году.

В 2019 году, помимо субсидий в рамках подпрограммы, служба занятости населения предлагает работодателям бесплатное переобучение работников.

Предприятия-участники региональных проектов «Старшее поколение» и «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Челябинская область)» могут получить субсидию на возмещение затрат на обучение сотрудников по востребованным специальностям.

Региональная служба занятости призывает работодателей активнее проявлять свою социальную ответственность, а центры занятости населения помогут им подобрать необходимые кадры и возместят затраты на заработную плату граждан и их обучение. Представителям работодателя необходимо лишь обратиться в центр занятости населения или по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-444-80-88.

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