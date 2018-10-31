Трудные времена рубля

Читать про рубль надоело. Рубль то, рубль сё… и новости-то в основном не самые хорошие. С другой стороны, не следить за рублём тоже как-то странно. Доходы бизнеса, зарплаты наёмных работников, бюджетников, расчёты внутри России — в рублях. Есть, правда, ещё экспортёры и работающие на иностранцев люди, у которых доходы в валюте, но таких крайне мало. Для остальных (то есть почти всех) прогноз курса рубля — это новости о будущем своих сбережений.

И рублёвое будущее, надо заметить, не слишком радостное. Экономика стагнирует, нефтезависимость никуда не делась, структурные перекосы не выправлены, плюс Запад продолжает давить санкциями. Предпосылок, чтобы рубль опять стал худо-бедно твёрдой валютой (помните доллар по 30 на протяжении нескольких лет?) банально нет. Дмитрий Медведев уже заранее предупредил, что следующие 6 лет экономического цикла будут для России непростыми. Спасибо, конечно, но мы в курсе. Бурного экономического роста никто и не ждал.

Надеемся на лучшее, готовимся к худшему

В перспективе рубль будет слабеть, а мы все — постепенно беднеть. Ужасные обвалы, как в 2014, когда доллар за пару месяцев подорожал почти на 130%, теперь вряд ли возможны — экономика, бизнес и граждане более-менее адаптировались. Но небольшие встряски, скорее всего, будут повторяться. Если вы не обратили внимания: только в течение этого года курс доллара «прогулялся» с 55 до 70. И это без каких-то особых катастроф и катаклизмов.

Для россиян слабеющий рубль будет означать одно — почти всё будет дорожать. Фрукты-овощи в магазинах, практически вся техника от телефонов до автомобилей (туда же плюсуйте запчасти и стоимость ремонта), отпуск за пределами России, авиабилеты… продолжать ещё можно долго.

Правда, есть и хорошая новость: в России по-прежнему можно свободно покупать и продавать валюту, и на это право никто даже не думает покушаться. Значит, можно просто «переложиться» из слабой валюту в сильную и защитить свои сбережения. Способ, известный ещё с 90-х. И отлично работающий: доллар — самая популярная валюта в мире и по праву считается всеми защитным активом.

Новая реальность

Но сегодня пользоваться валютной «подушкой безопасности» стало несколько сложнее, чем в 90-е. Тогда всё было просто: есть свободные деньги — сразу покупай доллары, не ошибёшься. Однако сейчас нет гиперинфляции, да и экономика всего лишь стагнирует, а не катится в пропасть. И это самым прямым образом сказывается на поведении курса.

На длинных дистанциях рубль вынужденно слабеет, тут уж ничего не поделаешь. Но сейчас время от времени на рынке происходит коррекция, когда рубль частично и временно, но всё-таки отыгрывает понесённые потери. Например, после очередных санкций. Сначала паника, курс доллара взлетает… а потом рынок успокаивается, и рубль помаленьку начинает возвращать позиции. Длиться это может от нескольких дней до нескольких недель. В итоге, когда коррекция выдыхается, курс доллара остаётся несколько выше, чем он был до паники, и опять начинает медленно расти. Или быстро — если опять объявляют новые санкции.

Поэтому сейчас можно перевести накопления в доллары (разумный же шаг!), а потом наблюдать, как тают уже не рублёвые, а валютные сбережения. Конечно, можно просто ждать, когда доллар возьмёт своё. Но, во-первых, ждать придётся, возможно, несколько месяцев. А во-вторых, если что-то случится, и деньги потребуются вот сейчас? Убытки — вот что случится.

В принципе, вопрос это решаемый. Профессиональные финансисты, владеющие фундаментальным и техническим анализом, вполне хорошо рассчитывают параметры курсообразования. А если нет квалификации и времени разбираться с аналитикой финансового рынка — можно просто воспользоваться услугами профессионала. Человека, для которого тестирование и обсчёт прибыльных бизнес-идей — повседневный труд.

В Челябинске консультации финансовых экспертов можно получить в офисе «Центра аналитики и финансовых технологий» (ЦАФТ). Это федеральная инвестиционная компания, лидирующая на рынке финконсалтинга для частных инвесторов. С экспертом можно проконсультироваться относительно оптимальных сроков покупки валюты, перспективах заработка на акциях, металлах или нефти, других инвестиционных проектов. При желании можно даже составить персональный инвестиционный портфель.

Однако окончательные решения инвестор должен принимать сам. Эксперты ЦАФТ ни при каких условиях не принимают средства в доверительное управление и не претендуют на контроль над средствами клиента.

Получить финансовые консультации можно в офисном центре Garderobпо адресу ул. Труда, д. 91, 2 этаж. Или по телефону (351) 200-23-45. Сбережения в твёрдой валюте способны защитить вас от рублёвого обесценивания. Но все решения о покупке или продаже нужно принимать с умом, тщательно всё взвесив и желательно — проконсультировавшись с экспертом.

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