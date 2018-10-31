ТВ-3 запустил социальный эксперимент в поддержку женщин

Канал ТВ-3 провел эксперимент: пригласил в студию под предлогом интервью о работетрех женщин, которые живут и работают в Москве иоставили далеко в родном городе семью и детей.

Сотрудники телеканала не предупредили, что в соседней комнате их ждёт сюрприз – и реакция превзошла все ожидания: https://youtu.be/BB4mCXfl-1g

Ролик показывает, чем современные женщины ежедневно жертвуют ради семьи, не рассчитывая на признание своего подвига или особую награду. Точно так же и главная героиня нового киносериала ТВ-3 «Обычная женщина» в исполнении Анны Михалковой отдает всю себя семье, преступает закон, подвергается смертельной опасности – и не знает, как ей добиться внимания мужа и дочерей.

29 октября 2018, в день телепремьеры «Обычной женщины», ТВ-3 запускает акцию в поддержку женщин #РадиСемьи. Совершить поступок, который оценит твоя семья, способен каждый из нас. Это может быть нечто простое — уйди раньше с работы, приготовь что-нибудь вкусное, поставь дома телефон на авиарежим и предложи домашним сыграть в «мафию».

Сейчас самое время, чтобы сделать это, и поделиться фотографией своего поступка с хэштэгом #РадиСемьи.

Мировая премьера драмы «Обычная женщина» состоялась во Франции весной 2018 года: киносериал Бориса Хлебникова стал первым проектом из России, вошедшим в основной конкурс престижного международного фестиваля теле и веб-сериалов SeriesMania, по итогам которого Анна Михалкова была удостоена приза за лучшую женскую роль. Также киносериал «Обычная женщина» был показан в конкурсе Международного кинофестиваля в Цюрихе (Швейцария) и национального фестиваля «Движение» в Омске.

Фото ТВ-3