В Челябинск приедет «Шоу Слонов» из Германии

27 апреля в челябинский цирк с гастролями впервые приедет «Шоу Слонов» братьев Гертнер. Гвоздем программы гостей из Германии станут выступления индийских слонов. Посетить цирковое шоу можно будет до 26 мая.

Цирк братьев Гертнер – это синтез великих традиций старейшей цирковой династии и высочайшего мастерства исполнения. Один из ключевых моментов программы – представления голландских лошадей породы фризов под руководством Кристиана Гертнера. Зрителей ждет и выступление смешанной группы животных под эгидой дрессировщицы Натальи Борк – свои номера покажут попугаи Ара, Какаду и королевские пудели. Публику удивят не только животные – на сцене будут блистать байк-мото-шоу Губановых из Санкт-Петербурга, воздушные гимнасты без страховки, акробаты и заслуженный артист России – веселый клоун Бо.

Немецкий цирк братьев Гертнер известен во всем мире. История цирковой династии насчитывает уже 5 поколений. Она началась около 400 лет назад, когда знаменитый акробат из Германии поехал в Индию, и познакомился там с дочерью дрессировщика слонов. Они поженились и привезли этих животных в Европу.

Приобрести билеты можно в кассах цирка или на сайте.