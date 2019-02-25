В Челябинск привезут самый кассовый спектакль Московского Независимого театра

На сцене челябинского ДК Железнодорожников 10 марта выступит Московский Независимый театр с самым своим кассовым спектаклем «Вход только для женщин».

Звезды кино, телесериалов и столичных подмостков, собрались для того, что бы разыграть этот феерический бурлеск со всеми, присущими жанру компонентами. С музыкой Ясковец, хореографией Шаповалова и уморительно смешным сюжетом, внутри которого может оказаться каждый.

Действующие лица спектакля – бывший офицер спецназа, бандит, музыкант и обанкротившийся банкир. Работы нет. Денег тоже. Единственная надежда хоть как-то подправить своё бедственное положение – элитное мужское стриптиз-шоу. Подобным никто из них раньше не занимался. Но, как выясняется, это остается единственным шансом. И заработать, и доказать окружающим, а главное, самим себе, что ничего невозможного нет. Дальше рассказывать не имеет смысла. Дальше надо видеть.

Открытие первого сезона «Независимого театра» состоялось в 2003-ем. С тех пор у его руля стоит его создатель и художественный руководитель Дмитрий Рачковский, на счету которого, практически все премьеры, включая и премьеру спектакля «Вход только для женщин». Его зрители приняли с восторгом, смехом, а иногда и гомерическим хохотом. Иначе воспринимать происходящее на сцене невозможно.

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