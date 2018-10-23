В Челябинске открылся по франшизе офис «КриптоЮниверс»

19 октября у российского криптогиганта «КриптоЮниверс» появился региональный офис в Челябинске. Новая точка продаж, открытая в рамках франчайзинга, предлагает последние модели майнеров Bitmain и комплексную информационную поддержку для всех, кто хочет начать зарабатывать на криптовалюте.

Гости нового офиса в Челябинске могут бесплатно получить экспертные советы по заработку на криптовалюте и подобрать готовые решения для своего бизнеса, а также лично проверить майнеры Bitmain перед покупкой. Как крупнейший поставщик Bitmain в России, «КриптоЮниверс» предлагает оборудование для майнинга с заводской гарантией и по привлекательным ценам. Также в офисе «КриптоЮниверс» можно подключиться к сервису облачного майнинга, заключить договор на хостинг.

Новый офис «КриптоЮниверс» в Челябинске открыт по франшизе, управление — локальное, а товары, услуги и методики ведения бизнеса — уже многократно проверенные в других точках продаж компании, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Иркутске. В ближайшие планы «КриптоЮниверс» входит открытие официального сервисного центра Bitmain в Санкт-Петербурге и дальнейшее развитие представительств в регионах.

Адрес: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев д. 31 к1 оф 1308

Телефон: +7(351)220 12 40

Сайт: https://cu.market

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