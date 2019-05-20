В Челябинске покажут спектакль по роману Булгакова «Мастер и Маргарита»

В челябинском ДК Железнодорожников 22 июля покажут легендарный спектакль «Мастер и Маргарита», главные роли в котором исполняют Любовь Толкалина и Сергей Поздняков.

Окутанный мистикой и скандалами спектакль давно побил рекорды кассовых сборов и зрительского интереса. В нем есть все: удачно продуманные режиссером Валерием Беляковичем мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, лазерное шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров.

На спектакле зрители перенесутся в старую Москву 30-х годов. Со всеми ее подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом.

«Мастер и Маргарита» – спектакль, породивший массу слухов и сплетен, очаровавший более миллиона зрителей. Это подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века.

Купить билеты на спектакль можно на сайте и в кассах города.