В Челябинске с размахом отметили День КВН

Вчера, 8 ноября, в челябинском Дворце культуры Железнодорожников прошла торжественная встреча в честь 25-летия КВН-движения в Челябинске, где собрались бывшие и действующие участники известных городских команд.

Гости поделились своими воспоминаниями и опытом прошедших игр, а также обсудили историю зарождения КВН-движения в столице Южного Урала. Первая в Челябинске игра КВН состоялась в далеком 1993 году в городском цирке: в ней участвовали сборные ЧелГУ и Автомобильного училища. Вскоре появилась идея объединить эти команды в одну под названием «Универсам». И уже на следующем городском фестивале сборная заняла почетное 1 место. В то время развитие КВН-движения активно поддерживал депутат Калининского района Олег Гуляк.

Мероприятие завершилось выступлениями команд финального этапа Открытой лиги: в нем приняли участие команды «Ротвейлер», «ФанДЮ», «Родня», «Дикенс, например» и «Андрей, я согласна на мозгобойню». Коллективы проявили себя в жанрах «Приветствие», «Видеоконкурс» и «Музыкальное домашнее задание.

«Сегодня КВН – это игра разных личностей и образов, актуальных шуток. Уральские команды пестрят хорошими литературными шутками: многие коллективы умеют писать хорошие тексты и создавать отличные, остроумные номера» – считает автор команды «Девичья сборная ЮУрГУ» Ольга Власенко.

Выступление команд стало своеобразной «разминкой» перед музыкальным фестивалем «Снежные буераки», который состоится 30 ноября. В этом году он отметится выступлением культовых команд «Луна» и «Уездный город», а также коллективов Высшей лиги – «Союз» и «Плюшки имени Ярослава Мудрого».