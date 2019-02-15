В Челябинске состоится большое ретро-шоу «Мы из СССР»

В ретро-шоу «Мы из СССР» 2 марта в ДК Железнодорожников в 19 часов на одной сцене выступят звезды советской эстрады: музыканты ВИА «Ариэль», «Голубые гитары», «Песняры», «Лейся песня», «Зодчие», «Карнавал», «Шестеро молодых».

Лидер челябинского ВИА «Ариэль» (помните песни «Звездочка моя», «Порушка поранья», «В краю магнолий»?) Валерий Ярушин объясняет: «Нас часто спрашивают, почему песни 70-80-х вновь стали популярными. Да потому, что это, в первую очередь, хорошие песни. Мы совсем по-другому сочиняли музыку. Начинали с мелодии, а сегодняшние музыканты начинают с барабанов: тук-тук-тук. Они выстукивают ритм. Для танцев это нормально. Но для душевных песен нужна мелодия. И еще главное — содержание. Диву даешься, что сейчас поют... У нас были страшные худсоветы. С одной стороны, это было ужасно, но с другой — они не пропускали откровенной пошлости, безвкусицы, элементарной неграмотности. Когда на наши концерты приходят молодые ребята, просто обалдевают: «Ну надо же, какие песни классные!» Они искренне удивляются, потому что, кроме бесконечной «Фабрики звезд», ничего не слышали».



Александр Акинин - легендарный барабанщик, который работал еще с Владимиром Высоцким и был участником «Лейся песня», и «Карнавал» говорит: «Я немного удивлен, что наши концерты собирают полные залы. Наверное, попса людям уже надоела, и они вновь хотят слушать музыку, под которую танцевали на дискотеках несколько десятилетий назад. И не потому, что это ретро, а песни сами по себе замечательные. Они уже стали классикой. Их знают и любят. Почему? Да потому что так получилось, что эти песни отражают человеческие чувства и остались записанными в генетическом коде каждого человека, который жил и живет на территории бывшего СССР. Только стоит заиграть

«Напиши мне письмо, хоть две строчки всего...»,

«Ни минуты покоя, ни секунды покоя...»,

«Мечты сбываются...»,

«Я вспоминаю, тебя вспоминаю...», и зрители с первой же фразы поют их вместе с нами».

За два с лишним часа ретро-шоу прозвучат и эти песни, и многие другие, по-прежнему любимые публикой. Прозвучат не с «чужого голоса», а в том же самом исполнении, в котором когда-то запали в сердце каждого жителя необъятного СССР. Итак, время назад!

Билеты купить здесь.

