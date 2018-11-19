В Челябинске состоится показ спектакля «Розы из Райска»
Трогательный спектакль «Розы из Райска» по мотивам повести польской писательницы Зофьи Посмыш «Пассажирка» пройдет во Дворце культуры Железнодорожников, 5 декабря в 19:00
Это правдивый рассказ, основанный на реальных событиях, о людях, поставленных жизнью в жёсткие рамки «выбора». О том, что каждый наш поступок в прошлом, рано или поздно, откликнется эхом в сегодняшнем дне.
Действие разворачивается в 1957году на тихоокеанском лайнере, который идёт в Бразилию. Вместе со своей очаровательной женой Лизхен дипломат Вальтер направляется в Рио, но трагические события и призраки прошлого скрываются за тихим семейным счастьем и благополучием. Лизхен на корабле встречает, одну из многих тысяч заключённых нацистского лагеря, в котором Лизхен была надзирательницей СС, польскую женщину Марту.
Встречаются палач и его жертва: - Как поведут себя герои? Готова ли Марта простить? Готова ли Лизхен оправдаться? Готовы ли они принять прошлое ? Как страшная правда изменит их судьбы?
Режиссёр — Михаил Лукин.
В ролях:
Вальтер — Михаил Лукин
Лизхен — Анна Николаевская
Марта — Яна Мелехова
М-р Бредли — Игорь Пехович ( Московский театр на Таганке)
Билет купить здесь.