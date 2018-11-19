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Вчера 16:57

В Челябинске состоится показ спектакля «Розы из Райска»

Трогательный спектакль «Розы из Райска» по мотивам повести польской писательницы Зофьи Посмыш «Пассажирка» пройдет во  Дворце культуры Железнодорожников,  5 декабря в 19:00 

Это правдивый рассказ, основанный на реальных событиях, о людях, поставленных жизнью в жёсткие рамки «выбора». О том, что каждый наш поступок в прошлом, рано или поздно, откликнется эхом в сегодняшнем дне.

Действие разворачивается в 1957году   на тихоокеанском лайнере, который идёт в Бразилию. Вместе со своей очаровательной женой Лизхен дипломат Вальтер направляется в Рио, но трагические события и призраки прошлого скрываются за тихим семейным счастьем и благополучием. Лизхен  на корабле встречает, одну из многих тысяч заключённых нацистского лагеря, в котором Лизхен была надзирательницей СС, польскую женщину Марту.

 Встречаются палач и его жертва: - Как поведут себя герои? Готова ли Марта  простить? Готова ли Лизхен оправдаться? Готовы ли они принять прошлое ?  Как страшная правда изменит их судьбы?

Режиссёр — Михаил Лукин.

В ролях:

Вальтер — Михаил Лукин

Лизхен — Анна Николаевская

Марта — Яна Мелехова

М-р Бредли — Игорь Пехович ( Московский театр на Таганке)

Билет  купить здесь.

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