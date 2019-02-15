В Челябинске состоится юбилейный концерт Екатерины Шавриной

Исполнительница народных и эстрадных песен Екатерина Шаврина приедет в Челябинск 26 февраля в рамках своего юбилейного тура. Концерт состоится в ДК Железнодорожников.

Мужчинам не нужно ломать голову, как порадовать своих любимых: своим жён, мам, бабушек!

Эмоции и счастье переполняют, а дух захватывает, когда на сцене поёт она – всенародная любимица, поистине народная артистка! Ведь каждая песня Екатерины Шавриной – как страница семейного альбома – под эту музыку танцевали, влюблялись, играли свадьбы…

Концерт посвящен предстоящей весне, любви и, конечно же, он посвящен дорогим женщинам! Но не смотря на это, вход мужчинам не воспрещен! Екатерина Шаврина споёт и для них, ведь в ее репертуаре так много песен, посвященных любимому мужчине.

Это будет незабываемый концерт, в котором Екатерина Шаврина исполнит уже полюбившиеся зрителю песни: «Молодушки-молодки», «Горлица и дятел», «Похолодало», «Ах, зачем эта ночь», а также представит премьеры – новые песни, которых вы еще не слышали!

По вашим многочисленным просьбам публики Екатерина Феоктистовна исполнит песню «Ночь, ночь, ночь, тёмная такая!», ведь вы так хотели ее услышать на прежнем концерте!

Приходите, радуйтесь встрече с любимой артисткой и пойте вместе с ней!

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