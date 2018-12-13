В Челябинске выступит Куклачёв и его кошки

Московский театр кошек Владимира Куклачёва 25 и 26 декабря представит на сцене челябинского ДК Железнодорожников спектакль «Новый год и кошки». Зрители увидят не только дрессированных кошек, но и двух собак, а также номера артистов-людей.

Как Юрий Куклачев искал в цирковом искусстве свою собственную нишу и создал свой уникальный жанр, так и Владимир ищет и создает. Он вырос в театрально-цирковой среде (папа – дрессировщик с мировым именем, мама – танцовщица и хореограф) и продолжил семейное дело.

«Я стараюсь использовать самые разные средства выразительности, – говорит Владимир. – Например, наш спектакль «Новый год и кошки» – это драматический театр, классический балет, цирковая клоунада и кошечки, исполняющие характерные роли. В истории искусства такого сочетания еще никогда не было».

В мультижанровой премьере помимо клоунады, дрессуры и пластики есть еще и цирковые трюки, и пантомима. И конечно, есть мораль, как положено во всякой уважающей себя сказке: по словам создателя, с помощью искусства кошек маленького зрителя можно научить быть сильным, добрым и уверенным в собственных силах человеком.

За мечтательную составляющую в спектакле «Новый год и кошки» отвечают декорации-трансформеры, таинственные спецэффекты и красочные костюмы. Так, в Облачной стране, в которую попадают герои, все бело-голубое и розоватое, в Звездной стране – серебристое и золотистое… Гармонию и целостность действию придает классическая музыка: Чайковский, Моцарт, Россини, Прокофьев.

Заказать билеты можно на сайте. Дети до 3 лет на руки без билета (обязательно при себе иметь свидетельство о рождении).