В Екатеринбурге продолжается подготовка к детской Неделе Моды

Новости Екатеринбурга на портале ФедералПресс сообщают о том, что уже в середине марта в городе пройдет действительно грандиозное событие – Неделя Моды. Его с нетерпением ждут не только дети, но и родители, ведь именно они становятся инициаторами посещения модельных агентств. Он их недостатка город не страдает. Проблема в том, что тематических мероприятий проводится действительно мало. Поэтому не удивительно, что на пост в сети о проведении кастинга откликнулось много родителей. На проведения кастинга впервые выделили целый день. Он состоялся 16 февраля. Многие дети получили возможность принять участие в грандиозном событии. Другие же отправились домой, так как не прошли отбор. Требования к будущим моделям довольно строгие. Порядка 70 детей не прошли фейс-контроль на модное шоу.

По сообщению пресс-атташе «Недели моды в Екатеринбурге» Натальи Шаховой, количество детей, подавших заявку для прохождения кастинга, могло быть еще больше. Для привлечения внимания сообщение о проведении отбора было выставлено в INSTAGRAM. Уже в течение 2-3 набралось более 200 желающих. Такая активность не планировалась, поэтому пост с информацией о кастинге пришлось удалить. Затем на отбор было приглашено порядка 170 детей, которые прошли предварительную подготовку в модельных школах. Это было одно из основных условий.

Участие в кастинге приняли дети разных возрастных категорий. Девочки и мальчики предстали перед довольно строгими профессионалами, стеснительно улыбались, поправляли одежду и прятали глаза от смущения. Рост самого маленького участника составил всего 98 см. Как сообщает источник Fedpress, организаторы мероприятия не ожидали настолько большого интереса к модному событию. Но во многом это обусловлено тем, что при большом количестве агентств их воспитанникам просто некуда выходить на подиум. Подобных мероприятий в городе проводится действительно мало, и эту проблему нужно решать. Но слез на прошедшем отборе не было. Дети старшей возрастной категории спокойно реагировали на отказы, так как были морально подготовлены к этому, ведь прошли уже не один отбор. Некоторые малыши до конца не осознавали, что происходит.

Стоит напомнить, что Неделя моды – это одно из важных событий в жизни города. Оно проходит два раза в год – весной и осенью. Во время недели моды зрителям предоставляются на обозрение как взрослые, так и детские коллекции. Но в 2019 году произошли изменения. В рамках запланированного мероприятия на показ детских коллекций будет выделен целый день, что позволил увеличить количество участников.