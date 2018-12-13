В Новый год с известными артистами: в Челябинске покажут «Трактирщицу»

В новогодние праздники порадовать Челябинск приедет спектакль «Трактирщица». На сцене театра Драмы 2 января Анна Ардова, Георгий Дронов, Михаил Полицеймако и другие известные артисты исполнят классическую итальянскую комедию.

«Трактирщица» – классическая итальянская комедия Карло Гольдони. Премьера состоялась в 1753 году в Венеции, но интерес к истории прекрасной Мирандолины не утихает. Московский театр «Ателье» («Независимый театральный проект») обращается к великой итальянской классике во второй раз. Новая версия «Трактирщицы» получилась смешной, красивой и удивительно современной.

Главная героиня пьесы, хозяйка трактира Мирандолина, вполне может стать символом движения нынешних феминисток. В её жизни есть любовь и нежность, эпатаж и коварство, смех и слезы. Она – женщина, в которую влюбляются все мужчины, независимо от положения, возраста и даже желания влюбиться.

Режиссер Виктор Шамиров выстроил вокруг Мирандолины прекрасный ансамбль. Мужской квартет: Михаил Полицеймако, Григорий Сиятвинда, Георгий Дронов, Антон Эльдаров. И комический женский дуэт: Наталья Щукина и Александра Велескевич.

Билеты на спектакль можно приобрести на сайте.