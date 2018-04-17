В среду в Челябинской области тепло и солнечно

В среду, 18 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 2 градуса, влажность воздуха 75%, ветер северный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 7-9 градусов. По области – плюс 6-11 градусов. Ночью – минус 1-6 градусов. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 5 часов 44 минуты, заход - в 20 часов 4 минуты. Долгота светового дня – 14 часов 20 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Федул Ветреник.

В этот день начинают дуть теплые весенние ветры. О ненастной погоде говорят: «Пришел Федул — губы надул». Земледельцы наблюдали: если на дне оврага осталось снега величиной с корову — значит, можно приниматься за пахоту.

Именины в этот день: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.