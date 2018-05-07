Вторник в Челябинской области будет дождливым

Во вторник, 8 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов пройдут дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 6 градусов, влажность воздуха 71%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 112-14 градусов. По области – плюс 10-15 градусов, на юге – до плюс 18 градусов. В ночные часы – до плюс 5 градусов. Ветер северо-западный с переходом на южный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба. Небольшие геомагнитные бури.

Солнце взойдет в 4 часа 59 минут, заход – в 20 часов 43 минуты. Долгота светового дня 15 часов 44 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю Евсей — Марк Ключник.

В народе Марка именовали Ключником, потому что существовало поверье: именно у этого святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди.

По осадкам гадали на будущее. Говорили: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». В то же время ясный день на Марка обещал хороший урожай яровых. Про безоблачную погоду в это время существовала шутливая присказка: «На Марка небо ярко: бабам в избе жарко». День Марка Ключника называли еще птичьим праздником. В это время пернатые возвращались в родные края целыми стаями.

Именины в этот день: Василий, Марк, Сергей.