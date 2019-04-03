Вячеслав Бутусов исполнит песни группы NautilusPompilius в Челябинске

В театре драмы имени Наума Орлова 8 апреля Вячеслав Бутусов снова сыграет песни легендарной группы NautilusPompilius. Юбилейная программа «Гудбай, Америка!» по многочисленным просьбам зрителей прозвучит на бис.

В 2017 году с ошеломительным успехом и абсолютными аншлагами состоялось празднование 35-летия NautilusPompilius: история целого поколения в удивительном сценическом оформлении под самые любимые и узнаваемые песни в свежих аранжировках.

Восторженные отзывы и комментарии о юбилейных концертах вызвали многочисленные просьбы их повторить. Специально для тех, кто хочет пережить это вновь, а также тех, кому не удалось по каким-то причинам стать частью больших юбилейных концертов, Вячеслав Бутусов готовит программу «Гудбай, Америка!» на бис!

Зрителей ждет поразительная, поройгипнотическая сценография, видеоряд, состоящий из хроникальных концертных записей и эпизодов из кинофильмов, а также давно знакомые песни в современной авторской трактовке.

История группы NautilusPompilius — это настоящая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной её целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых тысячами людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку НАУ – это более чем достойный результат.

Большой сольный концерт «Гудбай, Америка!» – это долгожданный прорыв, это свежее прочтение смыслов прошлого с проекцией на настоящее время посредством невероятной сценографии и музыки! 8 апреля в Театре Драмы продолжит свое повествование новая глава нашей общей истории.

Заказать билеты можно на сайте.