Выгодные вторники в "Мегалэнде"

Новогодние праздники прошли, но игры и веселье продолжаются. Провести активно время, зарядившись новыми впечатлениями и порцией адреналина, можно в семейном парке развлечений "Мегалэнд".



Тем более, что всех любителей развлечений здесь ждет сюрприз. Теперь каждый вторник посещать аттракционы и играть на автоматах можно, заплатив за билет по фиксированным ценам. Так, билет на любой аттракцион обойдется всего в 100 рублей, а поиграть на автомате можно будет всего за 30 рублей.

В "Мегалэнде" всех гостей ждет море развлечений и впечатлений. И больше выгоды.

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