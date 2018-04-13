Выходные в Челябинской области будут теплыми, возможен снег с дождем

В предстоящие выходные, 14 и 15 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность. В воскресенье возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 4-9 градусов. В воскресенье потеплеет до плюс 6-11 градусов. В ночные часы ожидается минус 2-7 градусов. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, днем отдельные порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

14 апреля по народному календарю Марья Пустые щи.

О том, какими будут травы летом, тоже можно было узнать на Марию Египетскую. Если вода широко разольется — то луга будут зелеными и буйными. Также смотрели на реки: если лед сходит легко и быстро — то весь год будет легким, хорошим. Если же образуются ледяные заторы — год выдастся тяжелым. В любом случае, подо льдом реки уже не останутся: «Лед ломается хрясно — ходить опасно».

Именины в этот день: Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.

15 апреля – Тит Ледолом.

Прозвище «Ледолом» святой Тит получил в народе из-за того, что в его день окончательно вскрываются реки и озера. За этим процессом принято было внимательно наблюдать: если лед утонет, опустится на дно, то нужно готовиться к сложному году. Если полая вода разольется — можно ждать хороших трав и раннего покоса. А если к Титу лед еще не сошел — значит, рыба нынешней весной будет ловиться плохо. Следили на Тита и за птицами. Если закричит перепел — будет много хлеба и много травы.

Именины в этот день: Георгий, Григорий, Ефим, Тит.