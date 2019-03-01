Выпускной в семейном парке «Мегалэнд»

До выпускного еще далеко? Как бы не так. Опытные родители знают, что подготовку к этому мероприятию стоит начинать, когда еще на улице лежит снег. Хорошие площадки разбирают быстро, но сейчас еще можно забронировать удобную дату. Семейный парк развлечений «Мегалэнд» предлагает четыре варианта, где весело провести выпускной для будущих первоклассников и младших школьников.

Выпускной с любимыми героями: четыре удобные площадки от «Мегалэнд».

Выпускной из детского сада или начальной школы — серьезное событие и настоящее торжество для детей! Организацию такого праздника необходимо доверить профессионалам. Сотрудники «Мегалэнда» имеют большой опыт работы с детьми, разрабатывают программы на любой вкус и включают в них развлечения, которые будут интересны выпускникам.

«Мегалэнд» сделает выпускной по-настоящему запоминающимся и, конечно же, веселым.

В программе:

- увлекательный квест в команде лучших героев;

- призы и подарки;

- победная дискотека.

Специально для наших гостей мы предлагаем целых две программы – для выпускников детского сада и школьников!

Продолжительность программы — 1 час. Стоимость для группы от 15 детей — 400 рублей с человека, для групп до 15 детей — 6000 рублей с группы.

Всю информацию вы можете уточнить у менеджера по телефону: 8-908-577-60-15, 8-9000-67-99-49.

«Мегалэнд» в КРК «Мегаполис»:

Свердловский пр. 51а, телефон: 247-45-45.

«Мегалэнд» в РК «Этаж»:

ул. Молдавская, 16 (3 этаж), телефон: 211-65-67.

«Мегалэнд» в торговом городе «Алмаз»:

Копейское шоссе, 64 (3 этаж), телефон: 210-11-11.

«Мегалэнд» в ТРК «Родник»:

ул. Труда, 203 (3 этаж), телефон: 216-16-36.