Выпускные в заведениях холдинга Мегаполис

Выпускной — один из финальных аккордов в долгом и интересном путешествии под названием «Учеба». Для каждого выпускника это очень волнительный и прекрасный момент в жизни, поэтому выбор места торжества является важным компонентом хорошего праздника. Мы предлагаем самые различные варианты для вашего торжества: как для студентов, так и для школьников.

Выбирая наши заведения вы получаете:

- яркую, интересную и насыщенную шоу-программу;

- широкий выбор блюд и напитков;

- разнообразные развлечения, конкурсы, сюрпризы;

- банкетные площадки вместимостью от 40 до 300 человек.

Стоимость выпускного вместе с меню и праздничной программой:

9 класс, 11 класс, студенты – от 2500 рублей на человека.

В качестве бонуса к праздничному вечеру мы дарим поездку на колесе обозрения 360°.

Если вы хотите запланировать выпускной в одном из заведений холдинга «Мегаполис» или узнать подробности, свяжитесь, пожалуйста, с отделом банкетов по телефону 247-92-94.

КРК «Мегаполис», Свердловский пр. 51а, 247-92-94.

Сайт отдела банкетов