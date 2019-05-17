Выпускные в заведениях холдинга Мегаполис
Выпускной — один из финальных аккордов в долгом и интересном путешествии под названием «Учеба». Для каждого выпускника это очень волнительный и прекрасный момент в жизни, поэтому выбор места торжества является важным компонентом хорошего праздника. Мы предлагаем самые различные варианты для вашего торжества: как для студентов, так и для школьников.
Выбирая наши заведения вы получаете:
- яркую, интересную и насыщенную шоу-программу;
- широкий выбор блюд и напитков;
- разнообразные развлечения, конкурсы, сюрпризы;
- банкетные площадки вместимостью от 40 до 300 человек.
Стоимость выпускного вместе с меню и праздничной программой:
9 класс, 11 класс, студенты – от 2500 рублей на человека.
В качестве бонуса к праздничному вечеру мы дарим поездку на колесе обозрения 360°.
Если вы хотите запланировать выпускной в одном из заведений холдинга «Мегаполис» или узнать подробности, свяжитесь, пожалуйста, с отделом банкетов по телефону 247-92-94.
КРК «Мегаполис», Свердловский пр. 51а, 247-92-94.
Сайт отдела банкетов