В выходные в Челябинской области будут дожди и ветер

В предстоящие выходные, 29 и 30 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут дожди, на севере – сильные.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 13-18 градусов, в горах – до плюс 10 градусов. В воскресенье – плюс 8-13 градусов, на юге – до плюс 18 градусов. В ночные часы – до плюс 5 градусов, местами – до минус 3 градусов. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

29 сентября по народному календарю Ефимия, Птичья костка.

В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию (Евфимию) тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежную зиму.

Именины в этот день: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила, Сергей.

30 сентября - Вселенские бабьи именины, Вера-Надежда-Любовь.

Как правило, праздник в память Веры, Надежды и Любови выдается ясным и теплым. Наши предки подмечали: если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз. Именины в этот день Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья.