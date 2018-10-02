Вторник в Челябинской области солнечный и прохладный

Во вторник, 2 октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 6 градусов, влажность воздуха 69%, ветер западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 12-14 градусов. По области – плюс 9-14 градусов, на юге – плюс 12-17 градусов. В ночные часы – от минус 2 до плюс 3 градусов, в горах заморозки до минус 7 градусов. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 6 часов 58 минут, заход – в 18 часов 28 минут. Долгота светового дня 11 часов 30 минут. Луна стареющая.

По народному календарю Трофим и Зосима.

Существовало поверье, что если в этот день пристально посмотреть в глаза избраннику, то он непременно ответит на чувства. «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним», — говорили люди. Наблюдали приметы: если ветер в этот день дует с юга — на следующий год можно ждать хороший урожай озимого хлеба. Именины в этот день: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Зосима, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.