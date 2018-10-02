В среду в Челябинской области немного потеплеет

В среду, 3 октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 5 градусов, влажность воздуха 78%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 14-16 градусов. По области – плюс 12-17 градусов. В ночные часы – до плюс 5 градусов, в горах и низинах заморозки до минус 3 градусов. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов, заход – в 18 часов 25 минут. Долгота светового дня 11 часов 25 минут. Луна стареющая.

По народному календарю Астафий Ветряк.

На Руси святого Евстафия (на русский манер - Астафия) именовали Ветряком, а этот день называли Астафьевы ветры. «Ветряк дует всяк», — говорили наши предки. По тому, как дует ветер, судили о погоде: если с севера — к стуже, с юга — к теплу, с запада — к дождю, с востока — к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых. Смотрели и на другие приметы: если в этот день тепло, и летит паутина, значит, снег выпадет еще нескоро. А вот если шишки на елях выросли низко, нужно было ждать ранних морозов.

Именины в этот день: Александр, Василий, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.