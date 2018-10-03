В четверг в Челябинской области будет плюс двадцать
В четверг, 4 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 6 градусов, влажность воздуха 57%, ветер южный 3-5 метров в секунду.
В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 18-20 градусов. По области – плюс 16-21 градус. В ночные часы – плюс 3-8 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.
Солнце взойдет в 7 часов 2 минуты, заход – в 18 часов 23 минуты. Долгота светового дня 11 часов 21 минута. Луна стареющая.
По народному календарю Кондрат да Ипат.
В этот день примечали, какая стоит погода. Считалось, что она продержится без изменения четыре недели. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светит солнце, то зима будет холодной. Именины в этот день: Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Константин, Петр.