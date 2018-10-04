В пятницу в Челябинской области небольшой дождь

В пятницу, 5 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 10 градусов, влажность воздуха 76%, ветер южный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 14-16 градусов. По области – плюс 14-19 градусов, в горах – до плюс 10 градусов. В ночные часы – плюс 6-11 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, днём порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов 3 минуты, заход – в 18 часов 20 минут. Долгота светового дня 11 часов 17 минут. Луна стареющая.

По народному календарю Иона и Фока, Листопадная.

Листопадной день называли потому, что в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев — начинался листодер. Однако, если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Фока.