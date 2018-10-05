Выходные в Челябинской области будут прохладными и дождливыми

В предстоящие выходные, 6 и 7 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 8-13 градусов. В воскресенье – плюс 5-10 градусов, на юге – до плюс 13 градусов. В ночные часы – плюс 3-8 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

6 октября по народному календарю Ираида Спорная.

С Ираиды начиналась настоящая холодная осень. Хозяйки в этот день готовили особое блюдо — наливушки. Для этого толкли вареный картофель, сдабривали его яйцами и молоком, наливали смесь на ржаную лепешку, заворачивая ее края, а после пекли в печи. Именины в этот день: Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.

7 октября - Фекла Запрядальница.

В этот день в последний раз ходили за белыми грибами. Если удавалось набрать боровиков, их подавали на стол: жарили с картошкой или пекли пироги. С особым удовольствием ели в этот день борщ. «На Феклу дергай свеклу», — говорили хозяйки, убирали овощ и сразу же готовили из него так любимый в народе суп. Старики же загадывали детям загадки про свеклу: «Красный пан в яму упал»; «Лошадь в ограде, хвост на горе».

Именины в этот день: Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла.