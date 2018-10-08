В Челябинской области в понедельник дожди и сильный ветер

В понедельник, 8 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 9 градусов, влажность воздуха 90%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 13-15 градусов. По области – плюс 11-16 градусов. В ночные часы – плюс 2-7 градусов, при прояснении – до минус 1 градуса. Ветер западный, юго-западный ночью 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 16 метров в секунду, днём 8-13 метров в секунду, отдельные порывы 16-21 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов 9 минут, заход – в 18 часов 13 минут. Долгота светового дня 11 часов 4 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю Сергей Капустник, Курятник.

На Сергея Капустника русские люди по обыкновению рубили капусту, заготавливая ее на зиму. Опытные хозяйки знали, что солить капусту нужно с первыми заморозками — не раньше, иначе она закиснет. Второе прозвище, Курятник, досталось святому за то, что он считался хранителем домашней птицы, особенно кур.

На Сергея судили об установлении зимы. Если наступающей ночью выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день, а если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали и за ветром: если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.

Именины в этот день: Александр, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Федор.