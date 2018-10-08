Во вторник в Челябинской области солнечно и прохладно

Во вторник, 9 октября, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 9 градусов, влажность воздуха 60%, ветер западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 4-9 градусов. По области – плюс 3-10 градусов. В ночные часы – до плюс 2 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов 11 минут, заход – в 18 часов 10 минут. Долгота светового дня 10 часов 59 минут. Луна растущая.

По народному календарю Иван Богослов.

На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день. Говорили, что если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, то зима придет скоро. По листьям же гадали о зиме: если они опадают с деревьев не чисто, то нужно ждать морозов.

Считалось, что снег, выпавший днем, долго не продержится, а настоящий, зимний, снег ложится непременно ночью. Если на Ивана Богослова шел дождь со снегом, это предвещало три сильных оттепели в январе, а если день выдавался теплым и солнечным, ждали дождливого и холодного июня следующим летом.

Именины в этот день: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.