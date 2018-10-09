В среду в Челябинской области будет сыро и прохладно

В среду, 10 октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 2 градуса, влажность воздуха 90%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 8-10 градусов. По области – плюс 6-11 градусов, на юге – до плюс 15 градусов. В ночные часы – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов 13 минут, заход – в 18 часов 8 минут. Долгота светового дня 10 часов 55 минут. Луна растущая.

По народному календарю Савватий Пчельник.

На Савватия заканчивались Пчелиные девятины — девять дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме. Пчеловоды убирали в омшаники последние ульи и просили своих детей помолиться святому Савватию. Заниматься другой работой, кроме той, что связана с пчеловодством, в этот день считалось большим грехом. Говорили, что все сделанное сегодня не пойдет на пользу.

Именины в этот день: Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Савватий, Федор.