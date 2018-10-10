В четверг в Челябинской области небольшие дожди

В четверг, 11 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 10 градусов, влажность воздуха 62%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 8-10 градусов. По области – плюс 6-11 градусов. В ночные часы – плюс 1-6 градусов. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно повысится до 733 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов 15 минут, заход – в 18 часов 5 минут. Долгота светового дня 10 часов 50 минут. Луна растущая.

По народному календарю Харитонов день.

Харитонов день в народе считался недобрым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже, по возможности, не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу. Домашними делами заниматься тоже не следовало, ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы – это считалось плохой приметой.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор, Харитон.