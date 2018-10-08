В пятницу в Челябинской области мокрый снег с дождем

В пятницу, 12 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 2 градуса, влажность воздуха 81%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 3-5 градусов. По области – плюс 1-6 градусов. В ночные часы – от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов 17 минут, заход – в 18 часов 3 минуты. Долгота светового дня 10 часов 46 минут. Луна растущая.

По народному календарю Феофан Милостивый.

В русском народе Феофана прозвали Милостивым не только в память о добрых делах святого. Обычно в день его памяти на землю возвращалось тепло. «Преподобный нас своим кафтаном укрывает», — говорили люди. Ночью выходили смотреть на звезды: если в небе их было много и светили они ярко, ждали сухой осени. Про звездное небо наши предки говорили: «У нас под окошком полно репы лукошко».

Именины в этот день: Иван, Феофан.